Erisa Xhixho: Do përfaqësoj politikën e kujdesit ndaj njerëzve dhe jo të dhunës

Në përmbyllje të fushatës elektorale në Fier, foli edhe kandidatja në këtë qark, Erisa Xhixho. Ndërsa falënderoj qytetarët për mbështetjen në fushatë, ajo deklaroi se këtë gjë do e shpërblej me një përfaqësim dinjitoz në Parlamentin pas 25 qershorit, pasi do jetë aty për të përfaqësuar rininë, vajzat, gratë e Qarkut Fierit. “Do të jem aty për të punuar çdo ditë për një arsim cilësor. Do jem në Parlament për të punuar çdo ditë për hapjen e vendeve të reja të punës, për më shumë investime në turizëm, në bujqësi. Sepse ne duhet t’i kthejmë shpresën Fierit, Shqipërisë dhe të gjithë të rinjve dhe të rejave. Unë do përfaqësoj politikën e kujdesit ndaj njerëzve dhe jo dhunës. Politikën e përkushtimit dhe jo të arrogancës. Politikën e shpresës që punon çdo ditë dhe jo e fjalëve dhe e fasadës”, tha Xhixho. Ajo me shumë qetësi dhe me shumë dashuri, ne do të refuzojmë oligarkinë, që do të mbajë peng gjithë Shqipërinë. Sot është momenti, sot është koha, që të rinjtë shqiptarë kanë vendosur të marrin drejtimin e vendit, Fierit dhe gjithë Shqipërisë.