Kryemadhi: Vendi ndodhet në situatë kritike, Kryeministri ka vënë në pikëpyetje sigurinë dhe figurën e Policisë së Shtetit

“Atdheu është në rrezik”. Me këtë fjali e ka përshkruar kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi situatën në vend, pas publikimit të përgjimeve të trafikantëve të drogës, ku rezulton i përfshirë dhe ish-ministri Saimir Tahiri.

Në një konferencë nga selia e LSI, Monika Kryemadhi deklaroi se vendi ndodhet në situatë kritike, pasi Kryeministri ka vënë në pikëpyetje gjithë sigurinë dhe figurën e Policisë së Shtetit.

Për këtë qëllim, Kryemadhi tha se LSI do të bashkojë forcat me PD-në. Pavarësisht gjërave që mund t’i ndajnë me PD, Kryemadhi tha se ajo që i bashkon është lufta kundër krimit të organizuar dhe bandave të drogës.

Më herët, kreu i PD-së Lulzim Basha u bëri ftesë gjithë forcave politike për të zhvilluar nesër një takim, i cili do të ketë në qendër të tij bashkëpunimin kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.

VIDEO/Deklarata e plotë e kryetares së LSI, Monika Kryemadhi

Deklarata e Kryetares së LSI: