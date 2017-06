Edi Ramës nuk i del inati me Voltana Ademin

Kryeministri Edi Rama gjatë takimit me gratë dhe vajzat e Gjirokastrës ka shpërthyer sërish ndaj kryetares së Bashkisë së Shkodrës Voltana Ademit.





Lufta mes tyre siç duket ende nuk ka përfunduar, sepse teksa kryeministri flet për bashkëpunimin që ka pasur me kryebashkiakët e PD ndalet tek Voltana Ademi dhe e krahason me "Lulin".