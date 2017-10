Edi Rama “dëshmon” tek “prokurori” për Saimir Tahirin

Kryeministri Edi Rama foli sot në emisionin “Zonë e Lirë” të Arjan Çanit çështjen ku është përfshirë ish-ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri. Ndërsa moderatori vendosi të marrë rolin e një prokurori, kryeministri u kthye në një dëshmitar.





Çani: Unë për raportin tënd me Tahirin do flas

Rama: Unë në asnjë rast nuk hy në proçes, çfarë ka ndodhur deri në momenitn e votimit flas, ajo që ndodh më mrapa nk është puna ime

Çani: Do shkosh nëse të thërrasin dëshmitar në gjyq për Tahirin?

Rama: Sigurisht





Çani bën rolin e Prokurorit merr në pyetje kryeministrin

Nis marrja në pyetje





Çani: Në ç’rrethana e ke takuar Saimir Tahirin?





Rama: Në fushatën e 2003, ka qënë në një nga grupet e të rinjve. Kur u zgjodha kryetar partie më dërgoi një email me ide për ringritjen e parties, lamë një takim e më pas e mora në ekip.





Çani: A ndikoi shoku Gramoz Ruçi në afirmimin e tij në PS, meqë janë nga një krahinë?





Rama: Nëse do ishte për ndarje krahinore, do them jo, Gramozi nuk i shikon këto gjëra





Çani: Ç’të kërkoi?





Rama: Rrjet kombëtar vullnetarësh në PS





Çani: Çfarë iu ofroi në këmbim?