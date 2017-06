“E trembur dhe në panik, PS presion personelit të shkojnë në miting”, LSI denoncon drejtorin e spitalit

Dega e LSI-së në Srandë ka denoncuar drejtorin e spitalit për shkak se ai ka ushtruar presion ndaj personelit të punonjësve për të marrë pjesë në mitingun e Partisë Socialiste në Vlorë.





Sipas njoftimit të LSI-së, drejtori i spitalit, Arjan Kalcuni është urdhëruar t’i bëjë presion personelit të spitalit të shkojë në mitingun e sotëm në Vlorë.





NJOFTIMI I LSI SARANDË:





Lëvizja Socialiste për Integrim Sarandë denoncon me forcë presionin që drejtori i Spitalit të Sarandës ka ushtruar ndaj punonjësve për të marrë pjesë në mitingun e rilindjes në Vlorë.





Qyteti i Sarandës prej ditësh po vuan një presion të paimagjinueshëm nga rilindja dhe drejtuesit e saj.





E trembur dhe në panik nga humbja në 25 qershor, rilindja urdhëron drejtorin e spitalit Arjan Kalcuni, një ushtar i verbër i partisë, ti bëj presion personelit të spitalit të shkoj në miningun e sotëm në Vlorë.