E papritur, deputeti bën kërkesë për largim nga grupi parlamentar i PD-së

Tani ka kuptim ai shkrimi kundër kreut të PD-së Basha. Nard Ndoka ka bërë një shkrim nëpërmjet të cilit ka “sulmuar” Bashën duke u shprehur se ai po lë menjanë aleatët dhe tashmë mesa duket, Ndoka ka bërë kërkesë që të largohet nga grupi parlamentar i PD-së.

Ndoka, i cili u përfshi në marrëveshjen e Bashës me aleatët është shprehur i pakënaqur me kursin e kreut të PD-së dhe me marrëveshjen me Ramën, duke u shpreh se Basha po punon pikërisht për marrëveshjen me Ramën dhe jo kauzat e vërteta të opozitës.