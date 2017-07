Durrës, deputetja Klodiana Spahiu dëgjesë publike me banorët e Shkozetit

Deputetja e qarkut Durrës, znj Klodiana Spahiu, në vijim të turit të dëgjesave publike me qytetarët zhvilloi një bashkëbisedim me banorët e zonës së Shkozetit.





Znj. Spahiu falenderoi banorët për mbështetjen e madhe që i dhanë Partisë Socialiste në 25 Qershor duke bërë të mundur që qarku i Durrësit të dërgojë në parlamentin e ri 8 deputetë. “Ju bëtë realitet një gjë të paparashikuar, që deputeti i tetë i Partisë Socialiste të futet në parlamentin shqiptar”, theksoi Spahiu.





Duke ju referuar takimit të organizuar, deputetja Spahiu tha se “kjo është një mënyrë krejt e re, post fushate elektorale, komunikimi me qytetarët, gjë që nuk ka ndodhur më parë dhe është një nga mënyrat, mendoj, më të vlefshme për të qenë në kontakt të vazhdueshëm me problemet dhe me shqetësimet që kanë njerëzit”.