Dritan Ylli: ”Ilir Meta Kryetar Shteti, padyshim do ta bëjë Shqipërinë më demokratike dhe më të begatë”

Ditën e djeshme, Ilir Meta është zgjedhur President i ri i Republikës së Shqipërisë në raundin e katërt duke marrë 87 vota pro.Në një postim në në rrjetin social Facebook, Drejtori i Inspektoriatit të Punës, Dritan Ylli është shprehur se Ilir Meta do ta bëjë Shqipërinë më demokratike dhe më të begatë.