Dr.Ina Zhupa: Ditmir Bushati, ministri i Jashtëm më i dështuar jep leksione diplomacie?!!!!

Mos harro Ditmir që ti je ministri që: Nuk dite të lobosh për Kosovën dhe pas vizitave të tua në Amerikën Latine, ato vende votuan kundër. Tu arrestuan dhe dënuan 2 shoferët e MPJ mnë Greqi për shpërndarje materialesh dhe nuk arrite dot të bësh as mishin as peshkun.

Ke votuar kundër Partnerit tonë strategjik SHBA në OKB. Shkove në Francë dhe nuk dite të negociosh dhe të prononcohesh për Ramush Haradinajn. Nuk arrite ti japësh Shqipërisë as drejtimin e një nga komiteteve të OSBE kur në programin qeveritar synimi ishte presidenca...