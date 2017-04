“Dorëzohet” Rama: Ka nisur puna për qeverinë teknike (FOTO)

Kryeministri Edi Rama, në rubrikën e tij në FB, Amarcord shkruan se fotoja e sotme është e fundit për këtë rubrikë që do të mbyllet, pasi sipas tij janë bërë përgatitjet për qeveri teknike.





Por në fakt kjo është thjesht një shaka me rastin e 1 Prillit, konsideruar si ditën e “rrenave”.





“Të dashur miq, ky i sotmi është edicioni i fundit i rubrikës Amarcord! Sepse sapo ka përfunduar përgatitja për krijimin e qeverisë teknike dhe kjo rubrikë do të mbyllet, bashkë me këtë faqe!





Lamtumirë!!!….