Dorëheqja e Visho Ajazi Likës, reagon Basha: Ai ishte halë në sytë e Edi Ramës

Pak pas mbledhjes së grupit parlamentar të PD-së kryetari Lulzim Basha komentoi dorëheqjen nga detyra e kreut të SHISH-së, të Visho Ajza Lika. Basha shigjetoi kryeministrin Edi Rama se fshihet pas këtij vendimi që ka marrë Visho Ajazi, pasi sipas tij ‘ai ishte halë në sytë e Edi Ramës’.





Basha nuk nguroi ta quante këtë vendim një presion politik.





“Edhe unë kam konstatuar të njëjtën gjë, mundësinë e presioneve ndaj kreut të SHISH. Nuk kam informacione konkrete, por një gjë është e sigurt që një SHISH që harton informacione për përfshirjen të policisë, krerëve të policisë në kultivimin dhe trafikun e drogës, siç ka bërë SHISH në këto dy vite, është halë e narko-shtetit dhe të Edi Ramës. Ndaj nuk mund të kem konkluzione tjetër, përveçse presion politik. Kjo tregon që narko-shteti është në panik total dhe po bën gjithçka për të mbyllur aferën e Saimir Tahirit. Por kjo nuk do mbyllet me kaq, pasi Saimir Tahiri nuk do t’i shpëtojë drejtësisë. Bota perëndimore nuk do e lërë Shqipërinë vetëm në këtë betejë jetike për të përmbysur kupolën mafioze në pushtet. Nuk do të lejojë që Shqipëria në zemër të Evropës të kthehet në një narko-shtet, në një shtet të dështuar të drejtuar dhe sunduar nga bandat që lidhen me kryeministrin dhe politikanët e tjerë të korruptuar. Ndaj jo vetëm që kjo çështje nuk do të mbyllet, por të tjera do të dalin në dritë.”, tha Basha.