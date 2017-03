Donald Trump: George Soros njeriu më i rrezikshëm në Amerikë

Presidenti i SHBA-ve : Pas Soros fshihet Obama dhe të dy kanë nisur aksionin për ta kthyer Presidencën dhe Republikanët në “qengja për kurban”





Në pjesën përmbyllëse të kësaj serie unë besoj që është në favorin e saj të përcaktojë se çfarë është një revolucion me ngjyra në mënyrë që të jenë të përgatitur për atë që është duke ardhur dhe sipas Wikipedia revolucioni me ngjyra është një term i përdorur gjerësisht nga bota e medies për të përshkruar lëvizjet e ndryshme të lidhura që u zhvilluan në disa shoqëri në ish-Bashkimin Sovjetik dhe Ballkan gjatë fillim të viteve 2000. Termi është aplikuar edhe për një numër të revolucioneve në vende të tjera, duke përfshirë edhe Lindjen e Mesme [Pranvera Arabe].

Pjesëmarrësit në revolucionet kanë përdorur kryesisht rezistencë jo të dhunshme të quajtur ndryshe edhe rezistenca civile. Këto metoda si greva dhe ndërhyrje kane për qëllim protestën kundër qeverisë që shihet si e korruptuar dhe autoritare apo dhe për të evokuar demokracinë dhe ata kanë krijuar edhe një presion të fortë për ndryshim. Këto lëvizje në përgjithësi miratuan një ngjyrë të veçantë e lule si simbol të tyre. Revolucionet janë të dukshme për rolin e rëndësishëm të organizatave joqeveritare [OJQ] (SOROS) dhe në veçanti aktivizimin studentor në organizimin krijues te rezistencës jo të dhunshme.

Lëvizje të tilla kanë pasur njëfarë suksesi, si për shembull në JUGOSLLAVI me revolucionin buldozer [2000] në revolucionin Gjeorgjian qe u ngrit në [2003] dhe në Revolucionin Portokalli të Ukrainës në [2004]. Shumicën e rasteve por jo në të gjitha rastet protestat masive në rrugë janë ndjekur nga zgjedhjet e diskutueshme ose kërkesën për zgjedhje të drejta dhe çoi në dorëheqjen ose përmbysjen e liderëve të konsideruar nga kundërshtarët e tyre si autoritar.





Revolucionet me ngjyra

Të dhënat tregojnë se në Rusi si ministri i mbrojtjes, Sergei Shoigu dhe ministri i jashtëm Sergei Lavrov, kanë deklaruar se revolucionet me ngjyrë janë një formë e re e luftës. Presidenti Putin thotë se duhen parandaluar "revolucionet me ngjyra" .Ne shohim se çfarë pasojash tragjike ka pasur vala e të ashtuquajturave revolucione. Për ne ky është një mësim dhe një paralajmërim. Ne duhet të bëjmë gjithçka të nevojshme që asgjë e ngjashme mos të ndodhë në Rusi. Me fjalë të tjera është lufta e tij me mjete te tjera [asimetrike] ose në këtë rast përmbysjen e një qeverie me mjete të tjera, George Soros dhe njerëzit e tij kanë zotëruar artin e grushtit të shtetit duke përdorur popullsinë si një armë kundër qeverisë, ju lutem mbani këtë në mendje ndërsa ne shkojmë përpara.





Fama e tij kthehet!

Obama na premtoi në vitin 2008 se do të formojë një "Forcë civile të Sigurisë Kombëtare" që ai tha se do të ishte "po aq e fuqishme", "po aq e fortë", “e financuar” ashtu si si ushtria amerikane dhe kjo duket edhe pse ai është jashtë zyrës që ka për qëllim të mbajë këtë premtim, sipas New York Post 2/11/17 Obama ka një ushtri që numëron më shumë se 30.000 njerëz të cilët do të luftojnë pasardhësin e tij republikan në çdo hap të presidencës së tij historike, Obama do t'i urdhërojë më pak se dy milje nga Shtëpia e Bardhë. Ai është duke punuar prapa skenave për të vendosur në mënyrë efektive një qeveri hije, jo vetëm për të mbrojtur trashëgiminë e tij, por për të sabotuar hyrjen e administratës, ai do ta bëjë këtë të gjithë dy milje nga Trump në një rezidencë afër zyrës së shefit të stafit dhe sekretarit të tij, Michelle do të hapë një zyrë atje gjithashtu. Me sa duket Obama është duke punuar përmes rrjetit të financuar nga George Soros me organizata dhe grupi kryesor i Organizimit për Veprim [MKO], MKO me 250 zyra në të gjithë Amerikën dhe më shumë se 32.000 pjesëmarrës e me 25.000 të tjerë duke u trajnuar në taktikat e ndryshme çdo gjashtë javë, MKO ka ngritur mbi $ 42 milion në donacion nga viti 2013 kur është ndarë nga një grup tjetër i Obama i quajtur organizimi i Amerikës, shumica e parave erdhi nga grupi Aleanca Demokratike Soros një grup i krahut të majtë miliarder e përkushtuar për ndryshimet më radikale të shoqërisë.

Një grup tjetër anti MKO është bashkuar me të dhe është e pandashme e të cilat thonë se e ajo ka 4500 grupet lokale të gatshëm për të protestuar kundër Trump në çdo zonë zgjedhjeje në Amerikë, të dy grup-projektet e përbashkëta kanë përfshirë një mjet te ri në internet që është trajnimi i pushimeve i cili udhëzon anëtarët e sapo trajnuar si të mos i frikësohen ligjvënësit në mbështetje të ndalimit për shfuqizimin e Obamacare, ose qëndrimin e Trump për emigracionin dhe ndalimin e vendeve myslimane.

Grupi i pandashëm boton edhe një manual për tu treguar rekrutëve te rinj si të 'shkojnë në takimin në sallën e qytetit në heshtje në mënyrë për të mos rritur alarme, dhe të kapin vende në fillim të dhomës dhe jo të ulen të gjithë së bashku, kjo do të ndihmojë të forcojë përshtypjen e konsensusit të gjerë. IT gjithashtu i detyron ata të bëjnë pyetje armiqësore duke i mbajtur shënim dhe të brohorasin me zë të lartë, nëse ai nuk është duke iu dhënë përgjigjet e vërteta '. PO, vëllezër dhe motra ju po e lexoni sakte jo vetëm që është një ish-president, por presidenti i mëparshëm i cili ka qenë vetëm jashtë zyrës 5 javë duke planifikuar të destabilizojë masivisht përpjekjet e organizuara dhe në fund të përmbysë pasardhësin e tij i cili gjithashtu ka qenë vetëm në zyrë 5 javë, ju nuk mund të ngatërroni këtë me qytetarët e interesuar të cilët kanë një ankesë legjitime kundër qeverisë së tyre dhe të planifikojnë për të protestuar në mënyrë paqësore dhe demokratike, ky është qartësisht një sulm i mirëorganizuar, i profesionalizuar dhe i mirë financuar ne terren nga George Soros duke u përgatitur kundër presidencës Trump dhe duhet të hidhet poshtë nga të gjithë ne. Dhe situata vazhdon te behet më keq!





Pranvera amerikane!

Nëse ka pasur ndonjë pyetje në lidhje me të majtët duke qenë penalisht të çmendur atëherë këto raste duhet ti pushojnë te gjitha dyshimet, pranvera amerikane ishte në lidhje me revolucionet e Lindjes së Mesme të Tunizisë, Libisë dhe Egjiptit e cila përfundoi me Vëllazërinë Myslimane në krye të qeverise, këto revolucione janë nisur në pranverë jo vetëm për shkak të motit të mirë, por për arsye ezoterike.





Globalistët janë okultistë.

E majta nuk është vetëm duke bërë kërcënime ndaj idhujve ata janë duke punuar në mënyrë aktive për të minuar presidencën Trump dhe tani janë duke u përgatitur në fushën e betejës për hyrjen e tyre, aktivisti aziatik aktor LGBT dhe pedofili i deklaruar George Takei kohët e fundit postoi në rrjetin social ‘Twiiter’ diçka shumë shqetësuese e cila në qoftë se kuptohet si duhet, postimi e tij i parë ishte "lufta për komunitetit LGBT ka filluar, përgatituni për të marrë luftën tonë në rrugë, jeni me komunitetin LGBT amerikan".

Postimi i dytë, "me sulme mbi emigrantët, gruan dhe LGBT, ka treguar se duhet të shkojnë, pranvera amerikane po vjen, mund të mbështetemi tek ju që të qëndroni me ne" mbani në mendje që ky njeri ka mbi 2 milion ndjekës në Twitter. Dhe Hillary shfaqet në thirrje për rezistencë duke premtuar të jetë me ju në çdo hap të rrugës, tha ajo "ne si demokratë duhet të lëvizim përpara me guxim, besim dhe aktivizëm, plus rezistencë plus këmbëngulje për progresin e barabartë për partinë tonë dhe vendi të vazhdojë luftën dhe për të mbajtur besimin, ajo vlerësoi gjithashtu aktivizimin për të ndërprerë takimet tek bashkia e qytetit. Dhe sigurisht më fanatiku i të majtëve, militanti Michael Moore, i cili ka filluar Websiten anti Trump që quhet Kalendari i Rezistencës.org për fuqizimin e liberalëve duke lidhur ata me veprimet e përditshme anti TRUMP në cilat ata mund të marrin pjesë. Faqja e internetit lejon një përdorues të 'shkruajë' ose 'shtojë' një ngjarje duke plotësuar thjesht një formular në internet të cilat i kërkojnë përdoruesit emrin, e-mail e dëshirën për të dhënë dhe një përshkrim të ngjarjes. Michael Moore shpesh shkruan në Twitter për tu mburrur me pjesëmarrjet e pabesueshme në takimin e kongresit në bashki qe ai ndjen se website i tij është përgjegjës për, por ai nuk e përmend se Project Town Hall është një projekt i MKO sponsorizuar nga një prej grupeve të Obamës dhe Sorosit. Gjithë këto ngjarje nuk do të thonë shumë, por të marra në tërësi pasqyrojnë konfrontimin e pashmangshëm, sepse në një moment Trump do të jetë i detyruar për të mbrojtur veten dhe shoqërinë ndaj tij që rritet me madhësi, ndaj protestave dhe dhuna që që do ti ndjekë, ky është kurth i 'revolucionit me ngjyra' sepse atëherë Trump do të jetë një tiran i dhunshëm që vrau protestuesit e pafajshëm e që duhet të shkatërrohet.

Trump është i vetëdijshëm për këtë dhe tashmë ka njoftuar Obamën ai i di Obama është prapa asaj që së shpejti do të ndodhë, kjo është arsyeja pse ne duhet të shmangim të majtët dhe demokratët për shkak se ata janë duke kërkuar qengja për kurban dhe ne jemi pretë e tyre të preferuara. Partia Demokratike nuk është parti e nënave dhe baballarëve tanë e nuk është edhe një parti opozitare, ajo u shndërrua në partinë George Soros revolucionare që është në një rebelim të hapur kundër një presidentit aktual, këta njerëz nuk kanë respekt për procesin zgjedhor, ose zyrën e presidencës të cilën Obama e la më pak se një muaj më parë, qëllimi i tyre tani është vetëm për të rimarrë pushtetin me çdo kusht, edhe në jetën e vendit.

Ne nuk duhet në asnjë mënyrë të pranojmë si normal faktin që një ish-president të hyj në politikë me qëllim të formimit të opozitës për presidentin aktual, ajo është plotësisht e parregullt dhe shumë e rrezikshme siç është çdo gjë tjetër që Obama ka bërë dhe kjo vërteton atë që shumë prej nesh e dinë, se ai ishte një president zëvendësues i George Soros, sepse asnjë ish-president nuk do të bënte atë që ai ka në plan të bëjë. Mendoni se çfarë tha paraardhësi i Obama ,George. W. Bush, kur u pyet pse ai nuk e kritikoi publikisht Obamën: “Unë nuk mendoj se është mirë për vendin që të kemi një ish president që minon një presidenti aktual, unë mendoj se kjo çështje është dëmtuese për presidencën.”





Një mesazh për AMERIKËN E ZEZË!

Ne amerikanët e zinj me në fund po paguajmë çmimin përfundimtar që lejuam që udhëheqja jonë politike të kontrollohet nga njerëzit jashtë komunitetin tonë, për 50 vitet e fundit ne kemi lejuar këtë klasë të përhershme të lidershipit të zi të dominojë politikën tonë edhe kur ata kryesuan mbi vdekjen e familjeve tona, komunitetet dhe kulturën. Ne gjithashtu paguam çmimin për trajtimin e këtyre njerëzve si të famshëm, yjet e filmit dhe atletët që duhet të adhurohen në vend të nëpunësve publikë që ata janë të cilët duhet të mbahen përgjegjës për gjendjen e njerëzve të cilëve ata u shërbejnë në vend aq mirë sa ata shfaqen në TV . Është e pamundur për një popull të madhësisë tonë dhe me armiqtë qe kemi të përpiqemi dhe të ekzistojmë në shoqëri, pa përfaqësimin e duhur politik, sepse armiqtë tanë këtu në Amerikë janë të aftë në përdorimin e ligjit dhe legjislacionit si armë për të shkatërruar armiqtë e tyre dhe ne kemi nevojë për përfaqësues për të na mbrojtur kundër këtyre armiqve të cilët do të fusin ligje dhe akte të tilla të drejtuara për ne dhe për qëllime të shkatërruar popullin tonë. Unë e urrej të jem ai që ju informon, por kjo nuk është ajo që ndodh, tashmë kemi vetëm të kundërtën ne kemi përfaqësues politikë të cilët janë bashkuar plotësisht me armiqtë tanë dhe me kënaqësi do të ndihmojnë ata të hedhin shtysë ndaj ligjeve që janë të dëmshme direkt të tilla si militarizimi i policisë ose ligjet e drogave të viteve 80 dhe 90 të cilat janë duke fajësuar Klintonët, por në qoftë se ju kërkoni se kush i sponsorizuar këto ligje ju do të gjeni vetë popullin tonë, Kongresin e zi dhe për të mbajtur në mend këto ligje kanë mbyllur deri në miliona njerëz me ngjyrë dhe shkatërruan qytetet e brendshme të Amerikës, Amerikë e zezë ne duhet të kuptojmë që udhëheqja jona e zezë na ka shkatërruar. Kam parë këta kriminelë të zinj në kongres për më shumë se 3 dekada dhe shfaqjen e tyre të hapur për tradhti dhe rebelim dhe ajo qe ne shohim sot nuk me habit mua asnjë grimë, sepse unë e di se kush janë zotërit e tyre politike dhe e dija se ishte vetëm çështje kohe para se ata ta tradhtonin hapur vendin e tyre. Përsëri qëllimi ynë duhet të jetë krijimi i menjëhershëm i përfaqësimit legjitim politik, sepse ne nuk mund të ekzistojmë këtu pa të, sepse siç qëndron sot dikush jashtë komunitetit tonë do të përcaktojë se kur dhe nëse liderët tanë politikë mund të flasin me presidentin, është koha për të marrë një vendim jemi një popull i lirë apo jo ?