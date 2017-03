‘Do të nxjerrim shpalljen në shtyllë’/ Kërcënohet me jetë Xhavit Koni pasi denoncoi torturat nga Fatmir Xhafaj

Shqiptari Xhavit Koni që jeton në Suedi, është kërcënuar me jetë pasi denoncoi në media torturat që i ka bërë Fatmir Xhafaj në vitin 1986 kur ky i fundit ka qenë hetues gjatë komunizmit.





Vet Xhavit Koni ka deklaruar se është kërcënuar nga persona të panjohur, të cilët i kanë dërguar mesazhe ku i shkruanin që mos të kthehet në Shqipëri, ndryshe “do t’i nxjerrin shpalljen në shtyllë për 24 orë”.





Kërcënimet që ka marrë, ai i ka denoncuar në Facebook-un e ish-Kryeministrit Sali Berisha.





Statusi në Facebook i ish-Kryeministrit Sali Berisha:

Kercenohet me jete Xhavit Koni, njeru qe denonocoi publikisht torturat çnjerezore te xhelatit te diktatures Fatmir Xhafa!





Por ai do vije ne Shqiperi te perballet me xhelatin e tij Xhafa! Lexoni mesazhin e tij. sb