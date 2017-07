Do shpallë kandidaturën për kryetar të PD? Ja kur do flasë Astrit Patozi

Në Partinë Demokratike është hapur gara për të kandiduar për kreun e kësaj force politike. E ndërsa shumë demokratë prisnin që një nga kandidatët të ishte Astrit Patozi, ai dy ditë më parë ka deklaruar se nuk do të garojë.





Por pasditen e sotme, në orën 18:00, Astrit Patozi pritet të dalë në një deklaratë për mediat nga selia blu. Nuk dihet se për çfarë do të flasë deputeti demokrat, apo nëse do të shpallë kandidaturën për kryetar të PD-së.





Dy ditë më parë, në “Opinion” Patozi është shprehur se nuk do të kandidojë për kryetar të Partisë Demokratike. Deputeti demokrat që u la jashtë listave për një mandat tjetër nga kreu i PD-së, deklaroi se Basha po bën një farsë me garën në parti. Patozi tha se Basha duhet të jepte dorëheqjen dhe pastaj të hynte në zgjedhje.





Më tej, ai, tha se gara ka nevojë për disa kushte, “Basha në shkelje të rëndë të statutit të PD-së, e hedhin në erë që ditën e parë procesin”.