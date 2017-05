Partia Demokratike do të dalë sot vonë në një deklaratë për mediat, në të cilën do të flasë për dështimin e negociatave me qeverinë për t’i dhënë fund krizës politike.





lulzim-basha-mediu1Negociatat dështuan, pasi palët nuk bien dakord për datën e zgjedhjeve. Kryeministri nuk tërhiqet nga 18 qershori, ndërsa opozita kërkon shtyrje të zgjedhjeve deri në implementimin e numërimit elektronik dhe identifikimit biometrik të votuesve.