DENONCIMI/ “Në makinën e biznesmenit ishte Florian Habilaj, iku me çantën plot me para”

Ish-kryeministri Sali Berisha nxjerr një tjetër detaj mbi ngjarjen e ndodhur në Elbasan, ku një biznesmen u arrestua pasi iu gjet në makinë një sasi e konsiderueshme parash. teksa publikon në rrjetin social “Facebook” denoncimin e një qytetari, ish-kryeministri nxjerr një tjetër emër për personin që ka qenë në makinë bashkë me biznesmenin në momentin e ngjarjes.





Një ditë më parë u mësua se në makinë me biznesmenin O.S, ka qenë shoferi i tij, Leonard Almetaj, por duke iu referuar oficerit dixhital, Berisha shkruan se në makinë ka qenë Florian Habilaj, i cili u largua mënjehëre me një çantë të mbushur me para.





DENONCIMI TE BERISHA

Xhafa dhe Çako i drogës vazhdojnë mashtrimin për skandalin Tahiri-Sota!

Qytetarët dixhitalë denoncojnë:

– Mashtrimin e Xhafës dhe Çakos

– Leonard Almeten, si dëshmitar të paguar. Sipas tyre, në makine me Orestin nuk ka qenë Leonard Almetaj por,

– Florian Habilaj, i cili ka marrë gjysmën e eurove, i patrazuar nga policia

Eurot e shpërndara në sediljen e fundit të makinës tregojnë se dikush me shpejtësi i ka futur duart në to! sb

“Prsh doktor perse nuk del realiteti i Elbasanit Orest Sota ka qenë me Florian Habilaj në makinë por kanë paguar Leonard Almeten 150 mijë euro për të thënë që ka qenë në makinë me Orestin ka dëshmitarë që e kanë parë Florian Habilaj me një çantë sportive të mbushur duke u larguar nga “land rover” por kanë frikë të denoncojnë, me respekt doktor.”