Denoncimi/ “Banditë me uniforma policie grabisin çiftin e kambistëve, si u u fsheh ngjarja”

Ish-kryeministri Sali Berisha ka denoncuar sot në faqen e tij një grabitje që nga dëshmia e qytetarit dixhital ka ndodhur në 27 shtator në kryeqytet, ngjarje që sipas tij u fsheh nga policia.





Sipas Berishës, banditë me uniforme policie dhe maska grabisin grabitën një çift kambistësh.





MESAZHI I BERISHËS

Bandite me uniforme policie dhe maska grabisin nje çift kambistesh.

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb