Denoncimi/ “Banda më e frikshme e Skraparit në fushatë për kandidatin e PS, krimet që ka kryer”

Ish-kryeministri Sali Berisha ka bërë publik në rrjetin e tij social Facebook denoncimin e qytetarit dixhital, që sipas të cilit “banda më e frikshme e Skraparit ka marrë pjesë në fushatë për kandidatin e PS në qarkun e Beratit, Jorid Çela”







“Zoti Berisha ju pershendes! Dua te denoncoj nje kandidat per deputet ne Skrapar. Ju ndoshta nuk e dini, por kandidati Jorid Çela, i fundit i listes se PS ne qarkun e Beratit, qe eshte pergjegjes per bashkine e Skraparit, eshte nip ne nje familje horrash e kriminelesh te cilet po i bejne atij fushaten.Joridi vete justifikohet duke thene qe jeton ne Berat, por te gjithe e dime se nipi i kujt eshte. Joridi ka 4 dajo: 2. Alush Guri, nje nga horrat me te neveritshem te qytetit, i cili sot ndodhet ne karrige me rrota, pasi u qellua me arme nga Hamit Durro perpara disa vitesh, pas nje sherri banal. Alushi gjithashtu perpara shume vitesh ka vrare nje nga djemte me te mire te qytetit, me mbiemer Xhameni, por kjo gje nuk i hetua kurre dhe ai nuk beri asnje dite burg;





2. I biri i Alushit, Anaildi (i thirrur shkurt Abu) nje njeri me pamje gorrille, ka vetem pak muaj qe ka dale nga burgu, pasi kreu nje denim 10 vjecar, sepse masakroi ne mes te qytetit nje djale te ri i cili kishte ne pronesi te familjes nje baxho dhe punonin me ndershmeri. Familja Guri donte t’ia merrte me metodat e veta kriminale, por kur e pane qe nuk ia arriten, e vrane ate djalin ne mes te sheshit. Sot baxhon e kane keta vrases;





2. Ladi Guri, daja i dyte i Joridit, ka rreth 14 vite qe ka vdekur, pasi e vrau babai i atij djalit me mbiemer Xhameni, djalin e te cilit e kishte vrare daja i madh i Joridit, Alushi. Ky plaku kishte thurrur planin e hakmarrjes dhe e vrau Ladin para gruas, femijeve dhe vellait tjeter Edit, i cili i mori plakut pistoleten nga duart dhe e vrau;





3. Edi Guri, daja i trete i Joridit, nje horr qe njihet dhe eshte denuar ne Itali e Rusi per trafik droge dhe prostitutash. Ka pak vite qe ka shlyer denimin per vrasjen e plakut qe u hakmorr per djalin (e kam cituar me siper);





4. Turi Guri, daja i katert i Joridit, i njohur edhe ky dhe i denuar per trafik droge dhe prostitucioni ne Itali dhe Spanje. Sot drejton baxhon qe i moren atij djalit qe e vrau Anaildi.





Mund te te duket si telenovele, por ne Skrapar te gjithe i njohin kush jane. eshte e nevojshme t’a marrin vesh te gjithe, pasi eshte e patolerueshme qe te votohet ky person. Turp te kene skrapalinjte qe e njohin familjen e tij dhe e votojne, se votusit ne bashkite e tjera nuk e njohin.





Te lutem publikoje kete denoncim, pasi te gjithe duhet t’a dine qe Partia Socialiste nuk heq dot dore nga kriminelet, trafikantet dhe drogmenet.





Edhe dicka: arsyeja pse te shkruajtja nuk esht se une dua te merrem me biografi te njerzve por u detyrova sepse keta dajot horra te ketij kandidati, po bejne presion dhe kercenime te forta ne gjithe qytetin per votat. Cdo dite kapin njerez te ndryshem dhe i kercenojne duke u thene qe keni te beni me ne, mos harroni.Nderkoh policia mban ison e tyre A thua se jemi akoma ne 97.”