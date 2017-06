Demiraj - Edi Ramës: Policët që bëjnë fushatë dënohen me burg

Ministri i Brendshëm Dritan Demiraj ka reaguar fill pas deklaratës së Kryeministrit që ftoi policët të bënin fushatë në zgjedhje pasi të mbaronin orarin e shërbimit.





Demiraj e cilëson antiligjore thirrjen e kryeministrit Edi Rama, sot në Berat duke theksuar se policia e shtetit është e depolitizuar dhe e ka të ndaluar me ligj pjesëmarrjen në aktivitete politike.





Ai theksoi se Policia e Shtetit është nën monitorim të rreptë, dhe kushdo që do të kapet duke bërë fushatë rrezikon dënimin nga 1 deri në 5 vjet burg.





“Në momentin që lënë uniformën pas punës të përkushtohen për të marrë sa më shumë vota për PS. Në mënyrë që të mos e lejojmë rikthimin e hijes së turpit mbi uniformën blu që ne e kemi pastruar dhe lartësuar më shumë se asnjëherë më parë”, tha Rama sot në Berat gjatë një takimi elektoral në Berat. Deklarata e tij është kritikuar ashpër edhe nag PD dhe LSI.





Deklarata e plote e ministrit:





Kam një mesazh të qartë për të gjithë punonjësit e Policisë së Shtetit që të mos ketë asnjë moment dyshimi se çdo përfshirje e tyre në aktivitete të partive politike do të ndëshkohet rreptësisht sipas përcaktimeve të ligjit.





Punonjësit e Policisë së Shtetit kanë marrë të gjithë trajnimin e nevojshëm ligjor për të kuptuar detyrimet dhe kufizimet që ata kanë në një process zgjedhor.





Ligji për Policinë e Shtetit Nr.108, 2014, Kreu i 11-të, detyrimet dhe kufizimet kryesore të punonjësit të Policisë, Neni 90-të i tij, përcakton qartësisht kufizimet në jetën politike të punonjësit të policisë të cilit i ndalohet:

a) të jetë anëtar i një partie ose organizate politike

b) të mbështesë fushatën e një partie, organizate politike, të një anëtari partie politike apo të një kandidati të pavarur duke marrë pjesë ose kontribuar fizikisht ose financiarisht.





Kodi Zgjedhor dhe udhëzimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve numër 7, viti 2009 i ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave numër 473, datë 01.06.2017, përcaktojnë qartësisht këto kufizime ligjore.





Dua t’ju rikujtoj se Kodi Penal, i ndryshuar më 22 Maj 2017, në nenin 332 a parasheh se: “Shpërdorimi i autoritetit policor nga punonjësi i Policisë së Shtetit ose i Policisë së Burgjeve për të influencuar në mbështetjen e një partie politike ose kandidati në zgjedhje, nëpërmjet mosushtrimit të funksionit me paanësi sipas ligjit, pjesëmarrjes në veprimtari politike të një partie politike ose kandidati në zgjedhje, me kryerjen e çdo veprimi ose dhënien e urdhrave, këshillave apo çdo lloji tjetër propagande që favorizon një parti politike ose kandidat në zgjedhje, përbën vepër penale dhe dënohet me burgim nga një vit deri në pesë vjet.”