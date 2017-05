Deklarata e fortë e Metës: Jap dorëheqje nga posti i Presidentit për t’u zgjidhur kriza

Presidenti i sapo zgjedhur, Ilir Meta deklaroi se është i gatshëm që të japë dorëheqje nga ky post, nëse do të ishte e nevojshme që vendi të dilte nga kriza.





Teksa ishte i ftuar në emisionin ‘Top Story’ Meta theksoi se për këtë lëvizje nuk e ka problem as ai dhe as LSI, me qëllim që të shpëtojnë zgjedhjet dhe imazhi i vendit.