Deklarata “bombë” e Dritan Shanos për Lulzim Bashën…

Nga Dritan Shano





Dua që Lulzim Basha të mos rikonfirmohet sot si Kryetar i PD-së! Rikonfirmimi i tij, më së shumti do ishte një akt servil, një akt njëqelizor, që do të thotë se Basha mund të vazhdojë të bëjë në krye të PD të njëjtat gjëra që ka bërë këto 4 vjet që shkuan, me të njëjtat rezultate, dhe se produkti politik dhe vendndodhja e PD në politikën shqiptare sot është OK.





Uroj që Lulzim Basha të zgjidhet sot Kryetari i PD!! Uroj që Basha të mos zgjidhet se nuk kishte më të mirë se ai, por se ai është më i miri. Në rastin e parë kjo do ishte mjerim për Bashën dhe fatale për PD, në rastin e dyte do kishte shpresë tek Basha dhe shpresë për PD.





Nëse këto 4 vjet janë dukur më së shumti si monologu i Bashës me demokratët, uroj që 4 vjetët e tjerë të jenë, pa asnjë zig-zag, dialogu i drejtpërdrejtë i Bashës me demokratët që PD të vijë në pushtet.





Ne duhet të vijmë në pushtet si një Parti e djathtë, me vlera, moral dhe identitet të qartë politik – Partia Demokratike duhet të jetë partia e mundësive të barabarta, guximit dhe krijimit të pasurisë për shqiptarët dhe jo partia e frikës, privilegjeve dhe harxhimit të pasurisë së shqiptarëve.