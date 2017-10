Darka e Ilir Metës që bashkoi të gjithë liderët

Një darkë jozyrtare i ka bërë bashkë liderët e Kosovës dhe ata të Shqipërisë. Ilir Meta, i cili të martën u prit nga Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, me ceremoni shtetërore, takoi gjatë ditës edhe zyrtarë të lartë të Kosovës. Pas takimit bilateral me homologun e tij Hashim Thaçin, Meta zhvilloi një takim edhe me Ramush Haradinajn dhe Kadri Veselin.