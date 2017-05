Dako: Qeveria e fokusuar tek rritja e punësimit dhe mirëqenies

Drejtuesi politik i PS-së dhe kandidatja për deputete vizitë në një prej rrobaqepësive në zonën e Shkozetit





Drejtuesi politik i Partisë Socialiste, njëherësh edhe kryetari i Bashkisë Durrës, z. Vangjush Dako, i shoqëruar edhe nga Ministrja e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes njëherësh edhe kandidatja për deputete e Partisë Socialiste për qarkun Durrës, znj. Milva Ekonomi, vizituan një prej rrobaqepësive në zonën e Shkozetit në qytetin bregdetar.

Në sajë të politikave mbështetëse, të ndërmarra nga qeveria gjatë këtyre tre viteve e gjysmë, ky biznes me rreth 100 punëtorë i cili prodhon për tregun vendas ka rritur ndjeshëm kapacitetet e tij prodhuese, duke shkuar në rreth 200 artikuj, teksa ka shtuar edhe numrin e të punësuarve.

Duke sjellë në vëmendje reformat e ndërmarra nga qeveria në mbështetje të biznesit vendas, z. Dako theksoi se kjo politikë do të vijojë edhe në mandatin e dytë. “Kjo qeveri është e fokusuar tek rritja e punësimit, tek rritja e mirëqenies. Ka bërë reforma në këtë drejtim”, u shpreh z. Dako.

Më tej, kryebashkiaku nënvizoi se “me mbështetjen e Partisë Socialiste, unë si kryetar Bashkie kam bërë shumë punë dhe do të vazhdoj të kem mundësi të bëjë më shumë, duke thithur fonde, duke thithur investime nga qeveria qendrore për të bërë punë të mira për Durrësin”.