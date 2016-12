Bylukbashi: Reforma zgjedhore, gur themel për suksesin e çdo reforme tjetër

Nënkryetari i Komisionit të Refmormës në Drejtësi dhe deputeti i PD-së, Oerd Bylykbashi, në një bashkëbisedim me gazetarët deklaroi se reforma zgjedhore është në të vërtetë gur themeli për suksesin e çdo reforme tjetër.



Sipas tij, suksesi i kësaj reforme do të bëjë të mundur që në Parlament të mos futen kriminelë e më pas me votën e tyre të mos mbajne peng reformat e tjera të rëndësishme.



“Reforma zgjedhore është gurthemel për suksesin e çdo reforme tjetër. Mazhoranca deri më tani nuk ka bërë asgje veçse deklarata publike dhe asnjëherë nuk është ulur me ne për rënë dakord ose për të bërë propozime. Suksesi i kësaj reforme do të bëjë të mundur që në Parlament të mos futen kriminelë”, tha Bylykbashi.



Kreu i PD-së Durrës tha se kërkesë e partisë së tij mbetet përdorimi i teknologjive në votim, si mundësi më e mirë për të shmangur shitblerjet e masive të votës.



“Sistemi elektronik eliminon problemet siç është shitblerja e votës. Pasi siç e dini në Durrës pati një shitblerje masive të votës nga njerëz që prisnin të emëroheshin pas zgjedhjeve”, deklaroi Bylykbashi.