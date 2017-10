Bushati u kujton ambasadorëve detyrën që u caktoi Rama: Do ndryshojmë konceptin e diplomacisë ekonomike

Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme, Ditmir Bushati deklaroi se diplomacia është instrumenti që promovon interesat ekonomike.





Në një takim me 300 biznese të huaja në Tiranë në Konferencën e Dhomave të Tregtisë, Bushati risolli në vëmendje ‘detyrën’ që u ka caktuar kryeministri Edi Rama ambasadorëve shqiptarë që të krijojnë lidhje me sipërmarrësit e huaj, që ata të investojnë në Shqipëri.





Mes të tjerash Bushati pohoi se në këtë linjë po ridimensionohet koncepti i diplomacisë ekonomike.