Bushati takim me homologun e Luksemburgut: Ja kur duhet të hapen negociatat për anëtarësimin e Shqipërisë

Ministri i Evropës dhe Punëve të Jashtme, Ditmir Bushati ka zhvilluar një takim me homologun e Luksemburgut Jean Asselborn në kuadër të vizitës së këtij të fundit në Shqipëri. Gjatë deklaratës për media në ambientet e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, Bushati tha se Luksemburgu i ka dhënë ndihmë Shqipërisë në kuadër të procesit për integrimin në BE dhe se po punohet për evitimin e taksimit të dyfishtë për t’i hapur rrugë investimeve.





“Jemi mirënjohës ndaj Luksemburgut për mbështetjen në proceset e integrimit, por edhe në reformën në drejtësi. Shqipëria dhe Luksemburgu janë dy vende anëtare të NATO-s dhe së bashkë më Jean Asselborn shkëmbyem diskutime edhe sa i përket sigurisë në rajon. Gjithashtu kemi rënë dakord për evitimin e taksimit të dyfishtë për t’i hapur rrugë investimeve. Ritheksojmë rolin që ka Shqipëria ka sigurinë e rajonit. Sa i përket azilkërkeusve ne po punojmë për të frenuar këtë fenomen”- tha Bushati.





Sa i përket pyetjes së gazetarëve lidhur me perceptimin e ministrit të jashtëm serb, për krahasimet mes Kosovës dhe Katalonjës, Bushati tha se këto diskutime janë të padobishme.





“Krahasimet mes Kosovës dhe Katalonjës janë të padobishme, pasi nuk janë të bazuara në teoritë ndërkombëtare dhe në teorinë kushtetuese. Nuk kam çfarë t’i shtoj zhvillimeve në Spanjë, përveç atyre që shtoi kolegu. Vendimet i merr gjykata e të drejtës ndërkombëtare.”- tha ministri Bushati.

Ndërkohë ministri i jashtëm i Luksemburgut, Jean Asselborn tha se negociatat për anëtarësimin e Shqipërisë ne BE duhet të hapenë në vitin 2018.