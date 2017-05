Braimllari në Kavajë me kandidatin e LSI-së / “Maksim Kona përfaqëson vlerat më të mira intelektuale dhe qytetare të Kavajës”

Dje në mbrëmje, sekretari i përgjithshëm i LSI, Endrit Braimllari ka qenë në Kavajë me Strukturat e LSI dhe kandidatin e LSI-së për kryetar në Bashkinë e Kavajës, Maksim Kona. Sipas Braimllarit Kona do të jeët kryetari i ri i Bashkisë Kavajë dhe LSI do jetë forcë e parë në Kavajë.