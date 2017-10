‘Bomba’ e Kryemadhit: Ka emra të tjerë ministrash e familjarë të Ramës të përgjuar, por...

Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi në një intervistë në “Report tv” ka folur për situatën më të fundit, pas kërkesë së prokurorisë për arrestimin e ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahirit.

Kryemadhi ka deklaruar se pas kësaj situate, përgjegjësia më e madhe është e kryeministrit Edi Rama.





Ajo ka paralajmëruar sa ka përgjime të tjera për Ramën dhe ministrat e tij, që nuk janë bërë publike ende.





Pjesë nga intervista





Tahiri ka qenë ndër ministrat që e keni sulmuar?





Po është e vërtetë





Kishit fakte?





Ne kemi një problem të madh, u krijojmë njerëzve precepsion të paguar. Ne e hoqëm vëmendjen nga krimi dhe droga dhe e fokusuam të gjërat e tjera dhe lamë të lulëzonte një gjë e tmerrshme, që krijuan. Ne e kemi denoncuar herë pas herë. Në Dibër u lanë parcelat e hashashit, më tej filloi blerja e votës me paratë e krimit. U futën në ekonomi dhe të shpërndaheshin në xhepat e shqiptarëve dhe më pas filluan kërcënimet.





Ju e konsumuar mandatin me PS. Cila është përgjegjësia që mbani ju?





LSI nuk duhet të lejonte Ramën që të kishte dominancë të drejtpërdrejtë në Ministrinë e Brendshme





Por ju çuat një zv/ ministër?





Zv./ ministri është një rrogë dhe një pozicion politik. Marrëveshja e Metës me Ramën pati probleme, por për këtë duhet të flasin ata.





Mund të na i thoni?





Është inekzistene përballë asaj që po ndodh. Reforma në drejtësi ishte ajo që kushtëzoi bashkëjetesën më PS. LSI nuk ka qenë kundër reformës në drejtësi, e kisha thënë fjalën në SHBA. Me ndihmën e SHBA u miratua reforma.





Ju donit ta rrëzonit që në 2016 qeverinë?





PS bëri investim te të huaj për të krijuar idenë që LSI ishte kundër reformës dhe këtë e bënte që të hiqej vëmendja nga krimi në polici.





Nëse nuk do të kishte qenë reforma ju do e kishit rrëzuar qeverinë në 2016?





Po! Patjetër. Ka pasur edhe një debat mes Kokës dhe Ramës në mbledhjen e qeverisë për kanabisin.





Asnjë gjë nuk ka qenë politike. Në të gjitha akuzat e LSI nuk ka prapaskenë politike. Edhe të kushtëzuara nga Meta, dhe sot ku jemi, qetësia dhe dashuria e Ilir Metës ja ku na solli, ca na solli





Ju sulmin e kishte ndaj Tahirit, pse?





Këtu nuk është cështja nëse arrestohet apo jo Tahiri.





Janë dy akuzat ndaj Tahirit?





Nuk është problemi Tahiri, ai mbaroi. Ishte një nga pagatorët e Ramës, që e përdori për të pasur ndërmjetësues të tij me bandat më pas kur filloi të cenohej imazhi e hoqi nga posti dhe këtë nuk ia kërkoi Meta. Ka akoma përgjime të reja dhe nuk kanë dalë. Janë edhe shumë të tjerë të përfshirë në nivel ministrash, oligarkësh dhe familjarësh. Situata ku jetojmë sot është shumë e rrezikshme. Shqipëria është në vendin e parë në një raport të fundit për përdorimin e kokainës.





Ne po flasim vetëm për kanabis?





Kanabisi është vetëm i 2013, kemi kaluar në drogëra më të forta dhe trafik armësh. Problemi është që nuk konsumon kokainë mamaja ime dhe unë, pasi ne jemi brez i vjetër. Po e konsumon brezi i ri, që do të hyjë në këtë rrugë dhe nuk do të dalë më. Janë përdorur të infiltruar në trafikun e kokainës. Punojnë në trafik dhe shpërblehen në kokainë. Është kthyer në klering në momentin që do të shkëputet o do të vrasë ose do të vjedhë.





Si do të votojë LSI për Tahirin?