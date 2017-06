Blushi në timonin e furgonit të LIBRA-s, sfidon Ramën: Do ta mbush me...

Timoni është shndërruar në fjalën më të nxehtë të këtyre ditëve të fushatës elektorale, pasi nënkupton pushtetin që të gjithë duan ta marrin.





Ndërsa kreu i LIBRA-s, Ben Blushi nuk ka folur për të, por ka vendosur të marrë në dorë një të tillë.





Ai është shfaqur live sot teksa drejtonte furgonin e LIBRA-s dhe nuk e ka kursyer ironinë.





“S’kemi probleme me timonin, kemi me marshat”,- tha ai.