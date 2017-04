Blushi iu shkruan kolegëve që ngelën jashtë listës së PS: Dinjiteti është i përhershëm

Deputeti i LIBRA-s Ben Blushi ka një mesazh për kolegët e tij socialistë që mbetën jashtë listave të kandidatëve për deputetë të parlamentit të ardhshëm.





Blushi ka komentuar listën e dorëzuar nga PS në KQZ dhe thotë se mbetën jashtë ara që nuk miratuan kanalizimin e PS-së, ndërsa i uron për më tej dhe iu kujton se dinjiteti është i përhershëm.





“PËR MIQTË QË NUK DO JENË NË PARLAMENT