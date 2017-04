Blushi i propozoi si ta rrëzojnë Ramën. Ja përgjigjia e Bashës

Kreu i PD, Lulzim Basha i është përgjigjur Ben Blushit për ftesën për të rrëzuar Ramën me mocion mosbesimi. Nga çadra, kryedemokrati tha se propozimi i tij nuk mund të funksionojë, pasi PD kërkon një zgjidhje gjithëpërfshirëse dhe jo përjashtim të PS.