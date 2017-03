Blushi hap thesin për Ramën: E dini si u bë kryeministër? Pyesni Gramozin si na qante në shtëpi

Pas akuzave të ardhura në adresë të tij nga kryeministri Rama, batutave ironike dhe gjuhës së ashpër, edhe deputeti Ben Blushi ka ngritur tonet. Nga foltorja e Kuvendit, Blushi i është drejtuar kryeministrit Rama me një sërë pyetjesh, duke vënë theksin nëse janë gati të tregojnë “të fshehtat” që i dinë veç ata.





Blushi është ndalur edhe tek koha kur Edi Rama kërkonte të bëhej kryeministër.





“Pashë një kryeministër të degraduar, dhe një mik akoma me kaq. Mendoni se do ju mbrojë ky, një njeri që mat kur zgjohem e kur fle. Unë fola për një krizë, fola për të vërteta. Fola për kanabis, se Shipëria është bllokuar, se Shqipëria nuk po ecën përpara. Po këto kanë ndodhur se unë ika nga PS? A me keni parë mua të rri me ndonjë bandit? Po ama ka njerëz që me thonë se kam qenë shoku i Ramës, po është e vërtetë. Të pyes Gramozin si është bërë Rama kryeministër. Na qante te shpia.