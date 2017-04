Blushi ftesë publike Metës dhe Bashës: I kemi votat për ta rrëzuar Ramën me mocion

Kreu i LIBRA-s Ben Blushi duket se ka gjetur një zgjidhje të ngërçit politik në të cilin gjendet vendi. Në një status në Facebook, ish-deputeti i Partisë Socialiste ka ftuar kreun e PD-së, Lulzim Basha dhe atë të LSI-së, Ilir Meta në mocion “për krijimin e Qeverisë Tjetër” për rrëzimin e Edi Ramës nga pushteti.





“Rilindja nuk ka më shumë se 60 mandate sot në parlament që do të thotë se gjithë partitë e tjera bëjnë të paktën 80 mandate.Pra nëse PD ka interes të nxjerrë Rilindjen nga Qeveria dhe LSI ka interes të nxjerri PD nga cadra,janë votat për mocion mosbesimi kundër Edi Ramës,” shkruan kreu i LIBRA-s.





Statusi i plotë i Blushit





“FTESË PËR MOCION LULIT DHE ILIRIT