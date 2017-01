Blushi bën bilancin e diplomacisë: Sheqer Serbisë, helm grekëve dhe ‘ruletë’ ruse për SHBA

Deputeti i LIBRA-s, Ben Blushi kritikoi sot qeverinë Rama dhe veçanërisht diplomacinë shqiptare, për rolin që ajo po luan për Kosovën, e cila siç tha Blushi rrezikon të ndahet nga Serbia. Në këto 4 vite sipas tij, diplomacia shqiptare ka qenë e dobët dhe nuk mund t’i dalë në krahë Kosovës.





“Nuk kam dalë të kritikoj BE por ajo që po ndodh në Kosovë, në Shqipëri s’mund t’i shmangemi. Kosova sot është më e dobët, në këto 10 vite ka një parlament të brishtë, është në kërcënim klasa e saj politike. Rasti i Haradinaj kërcënim për gjithë klasën politike se mund të shkojë në dënim. E qartë është që serbët duan ta ndajnë Kosovën. Nuk kam arsye të besoj që është projekt ndërkombëtar, por mund të kthehet për shkak të paqëndrueshmërisë, aktivizimit të Rusisë në rajon dhe frikës së terrorizmit”.





Në në këtë pikë, sipas tij, “Shqipëria është e dobët, diplomacia jonë është pa plan, pa koherencë, totalisht e personalizuar. Nuk ka një qëndrim. Ne kemi sheqerosur marrëdhëniet me Serbinë, kemi helmuar ato me Greqinë, pa shkak, jemi kaotikë me Maqedoninë. I kemi dobësuar marrëdhëniet me BE dhe kemi luajtur një ruletë ruse në marrëdhëniet me SHBA. Ky është bilanci i diplomacisë shqiptare në 4 vjet”,- tha Blushi.





Sipas tij, diplomacia shqiptare dhe vetë kryeministri Rama ka bërë disa lëvizje tekanjoze.





“Lëvizjet tekanjoze aspak në dobi të interesit strategjik kanë dëshmuar edhe në këtë kohë turbullirash që po i afrohen rajonit, se politikës sonë i mungon parashikimi. Është njësoj si të lush basketboll pa dorë dhe shah pa një kalë. Shqipëria e dobët nuk mund ta ndihmojë Kosovën. Serbët nuk ia blenë miqësinë që ua ofroi pa kushte Rama. Ata mendojnë që e kanë zbutur Shqipërinë, është aktori më i dobët dhe më i heshtur duke ndihmuar për fat të keq serbët. Prandaj iu bëj thirrje të merreni seriozisht me çështjen e Kosovës”.





Ndër të tjera Blushi u ndal edhe tek ngjarjet që kanë ndodhur në Kosovë, pas të cilave fshihet Serbia. Sipas tij synimi i Shqipërisë nuk është ndryshimi i kufijve dhe krijimin e të ashtuquajturës ‘Shqipëri e madhe’. Por ai shtoi se nëse kufijtë e Ballkanit ndryshojnë, atëherë padyshim që Kosova dhe Shqipëria duhet të bashkohen.