Blushi bën bashkë të majtë e të djathtë: Interpelancë urgjente me Ramën

Ben Blushi, Astrit Patozi, Vangjel Dule, Nard Ndoka, Dashamir Shehi dhe Agron Duka janë bashkuar për një kauzë të njëjtë. Aty u është bashkuar dhe Mimoza Hafizi në kërkesën për interpelancë urgjente me Kryeministrin, Edi Rama lidhur me hapje ne negociatave për anëtarësim në BE.

Në kërkesën drejtuar kreut të Kuvendit, Ilir Meta, shtatë deputetët propozues kërkojnë Rama të japë shpjegime për mos caktimin e një date për hapjen negociatave për anëtarësimin në Bashkimin Evropian.

“Hapja e negociatave me BE është çështje prioritare e politikës sonë prandaj kërkojmë interpelance urgjente me Kryeministrin e vendit lidhur me veprimtarin e tij dhe të qeverisë në këtë proces”, thuhet në kërkesë.