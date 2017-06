Blerje votash e kanosje me armë, ja kush janë gjashtë të proceduarit në rrethe

Policia e Shtetit në të gjitha Drejtoritë Vendore dhe Komisariate ka nisur procedimin penal ndaj dhjetëra personave për blerje votash. “BalkanWeb” ka siguruar emrat e disa personave që janë kapur me shumë monetare ose ushqime nëpër zona të ndryshme të vendit, si në Elbasan, Fier, Cërrik etj.





Drejtoria e Policisë Elbasan

U referuan materialet në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Elbasan, për shtetasin Fatmir Qemal Gjeçi, banues në Tiranë, sepse në orën 17:00, në fshatin Zdrajsh, duke lëvizur me mjetin tip “Mitsubishi”, me targë TR 4921 R, dyshohej se do të shpërndante para për blerje votash në favor të një subjekti politik.





Drejtoria e Policisë Fier

U referuan materialet në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Fier, për shtetasin me iniciale B.C., banues në Fier, për veprën penale “Korrupsion aktiv në zgjedhje”.





Nuk jepen të dhëna të tjera, pasi procedimi ndiqet me metoda speciale hetimi. Gjatë kontrollit iu gjendën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 24.500 lekë.





Komisariati Krujë

Seksioni kundër krimit ekonomik e financiar

U referuan materialet në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Krujë, për shtetasin Besmir Karaj dhe punohet për kapjen e shtetasit Rexhep Rraja, banues në fshatin Nikël, sepse më date 24.06.2017, në fshatin Zezë, Besmiri, po shpërndante vlera monetare, persona të ndryshëm, anëtarë të komisioneve e vëzhguesve të subjekteve politik që aderon, kurse Rexhepi, në bashkëpunimin me dy shtetas të paidentifikuar, kanë kanosur me fjalë e armë zjarri dhe goditur me grushte Besmirin. Punohet për identifikimin e tyre.





Komisariati Elbasan

U referuan materialet në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Elbasan, për shtetasin Afrim Jagodina, banues në Elbasan, pasi dyshohej se ky shtetas do të shpërndante para për blerje votash në favor të një subjekti politik.





Komisariati i Policisë Cërrik