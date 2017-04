Bizneset e deputetëve dhe pushtetarëve punojnë në të zezë

Nga LINDITA MALO





Prej 4 vitesh nuk kontrollohen nga asnjë institucion shteti. Ankesat e qytetarëve për kuponin tatimor





Kush vjen në pushtet, dihet që do të krijojë edhe lobin e tij për të abuzuar, përfituar gjithmonë duke shkelur ligjet e shtetit. Kështu ka ndodhur në afro 26 vjet në këtë vend gjithmonë, me cilindo që ka ardhur në pushtet përmes rrotacionit politik, pavarësisht se edhe ai ka pasur problemet e veta. Kjo ka ndodhur edhe në 4 vitet e fundit me “Rilindjen”, madje kanë ndodhur edhe skandale të padëgjuara, abuzimesh, shkeljesh ligjore, zhvatjesh pronash dhe milionash. Ka ndodhur që bizneset e një deputeti apo pushtetari, të mos kontrollohen, qoftë edhe sa për sy e faqe, në 4 vjet nga institucionet e shtetit, duke nisur nga Tatimet, Doganat, Task-Forca dhe strukturat e tjera të shtetit. Ka ndodhur që bizneset e deputetit dhe pushtetarit, të mos preken as nga policia dhe organet e tjera të drejtësisë, edhe kur ata janë denoncuar dhe akuzuar për “informalitet, konkurrencë të pandershme në treg, kontrabandë, korrupsion” etj, duke krijuar lobin e një grushti njerëzish që fitojnë duke abuzuar me mandatin dhe njohjen e afërt që kanë me ministra, madje dhe vetë kryeministrin. Aksionet e nisur me bujë nga qeveria për “të ndaluar informalitetin në biznes dhe evazionin fiskal”, duket se kanë nisur dhe po vazhdojnë deri ditën e fundit me goditje dhe ndëshkime klienteliste.