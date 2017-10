Berisha zbulon emrin e “të fortit” që bën ligjin në Shkodër: Ja çfarë i ndodhi me policinë

Ish-kryeministri Sali Berisha që denoncoi pak ditë më parë qytetin e Shkodrës si një nga më të rrezikshmit pas Elbasanit, atje ku bandat e kriminelët bëjnë ligjin, vijon sot me një tjetër denoncim.





Duke iu referuar mesazheve të qytetarëve shqiptarë, Berisha përmend emrin e një personi të fortë, që siç i shkruajnë qytetarët policia as nuk guxon ta ndalojë.





STATUSI I PLOTE

Shkodra me keq se kurre ne kthetrat e bandave te Norieges!





Vrases serial, banda te armatosura me makina te blinduara, kokaine te lidhura direkt me Edvinin bejne ligjin ne cdo shesh, rruge, rrugice, biznes te qytetit!





Lexoni mesazhet e qytetareve dixhital! sb

“Pershendetje Doktor ! Bane Mir qe fole per shkodren dje ndoshta situata asht me e rand sec e komentuat ju. Para dy ditve ne qender te shkodres tek ish-5 herojt policia kishte dal kontroll duke ndalu gjitha makinat deri ketu ok shum Mir ska asgje te keqe, ne ate moment kalon nje makin ML blu e erret e Blinduar xhama te zinje dhe policia u mobilizua por kot sa hapi xhamin zoteria qe quhet Behar Bajri gjithe policet ben sikur se pan, faktikisht ai njeri leviz i armatosur neper shkoder dhe policia nuk ben tentativen me te vogel per ta ndalu dhe e njofin gjithe ne shkoder se kush eshte ai njeri por askush nuk mund te flas se ka mbeshtetjen e politikes.”





“Prsh Dr Sali Berisha

Shkodra kumzhin tan diten nga atomjetet e blindume nga kriminel qe kan ba shum vrasje dhe plackitje gjoba dhe shum te tjera dhe policija ika frig askush ne shkoder jan mi se 20 makina te blindume qe levizin neper shkoder me arm merena

Po kta kriminel kan mush kutijat e votimim keto zgjedhje





Te prsh Zoti te rujt”

“Banda ke ne cdo vend te shqiperis o sali berisha ne dobrac te shkodres ke fisin e Bajrave ku Enver bajri esht organizatori jeton prej vitesh ne holland i vllai ti Behar bajri ka ber mbi 13 vrasje ne qytetin e shkodres ku po terrorizon komplet shkodren me venie gjobash me 4 blinda ce patrullon ne shkoder esht banda ce ju bente presjon qytetareve te votojn ps ose per ndryshe do shkelen me kemb kan lidhje direkt me edi kristaq ramen kto plehera me shum rrespekt nga qytetari je i vetmi politikan qe kemi rrespekt dhe besim.”





“mirdita doktor un bera nje denoncim tek drejtori policis se shkodres per Blerim harushen nipi i Luan harushes krye plak ne komunen golem dhe tani deputet dhe mik i ngusht i edi rames kte e kan zgjell per deputet fisi i bajrave ne dobrac bere denocim se kisha informacjon te sakt per 5 kg kokain ce kishte ardh nga hollanda nga Enver bajri dhe Blerim harusha e shperndante ne qytetin e shkodres dhe policija e shkodres e arrestojn vetem me 15 doza kur un ja kisha dhen informacjonin drejtorit edhe vendin ku ishte e fshehur kokaina por nuk e kam iden nga avulloj 5 kg per tu kap u kap por po nxjerrin vetem 15 doza. Me rrespekt sadiku.”





“Pershendetje z.Berisha! Jam nje qytetar qe nuk i parapelqej kto denoncimet por duke marr shkas nga ngjarjet e fundit që po ndodhin, mora shkas të shkruaj; të gjith flasin per Elbasanin por vetem z. Alibeja para pak ditesh tek Fevziu e permendi shkodren, Aty êshte banda shum e rrezikshme që vepron dhe jep para me fajde pa kontrat, sepse të vret dhe kan aq shum para saqë kane financuar edhe në zgjedhjen e deputetit z. Luan Harusha (që mund të jen çun i mir) por është financuar nga ato! Kisha deshir ti beje një pyetje z.Harusha? A e keni nr e telefonit të Behar dhe Enver Bajrit në tel tuaj,, Faleminderit.”