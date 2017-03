Berisha ‘kërcënon’ Henri Çilin: Sharlatan, do kesh pasoja të rënda!

Nga ‘çadra e lirisë’ ish-kryeministri Sali Berisha ka akuzuar sot publikisht botuesin Henri Çilin se drejton një universitet privat që është kthyer në Institutin e Studimeve Marksiste-Leniniste të Nexhmije Hoxhës.





Nga ana tjetër ai ‘kërcënoi’ Çilin, ndërsa theksoi se kur PD të vijë në pushtet nuk do t’i njohë diplomat e universitet në fjalë. Po ashtu, ai i bëri thirrje studentëve që të ngrihen në protestë.