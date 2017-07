Berisha: Ja kurthi që po kurdiset në Ministrinë e Arsimit

Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar në faqen e tij në “Facebook”, denoncimin e një maturanti i cili thotë se edhe këtë vit po dështon Matura Shtetërore, sikundër ndodhi vitin e kaluar.





Maturanti dixhital jep alarmin!

Po perseritet skenari i vitit te kaluar!

Lexojen kurthi qe Plarent Ndreca ju kurdis. sb

“Pershendetje nga une, viktime e sistemit te deshtuar arsimor,

I nderuar Z.Ish Kryeminister,

Jam maturant dhe sot jane hapur aplikimet per te plotesuar formularet per universitete. Kemi afat deri neser per ti derguar. Kam gjithe diten qe mundohem te gjej listat me fituesit e fundit te matures 2016 por eshte e pamundur. Kam derguar email-e ne ministrine e arsimit, te Akp, ne universitete dhe 2 prej tyre qe moren mundimin te me kthenin me thane qe nuk kane informacion.

Me fal tani ku mund te drejtohem tjeter? Cdo vit te dhenat kane qene ne internet si formulat e llogaritjes se pikeve dhe listat e fituesve te meparshem, si duket korrupsioni nuk po ulet ashtu sic shitet neper media por rritet duke shkaterruar te ardhmen e te rinjve shqiptare, qe i shtyn te braktisin vendin, perfshire ketu dhe mua.

Ashtu si matura vjetshme qe deshtoi totalisht, i njejti fat na pret edhe kete vit.