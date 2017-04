Protesta e PD - Çadra tokë e “xanun”, Berisha: Akt përçarës, Rama fyeu shqiptarët

Ish-kryeministri Sali Berisha ka sulmuar sot një zyrtar të Komisionit Europian. Nga çadra e protestës, Berisha pretendon se një zyrtar nga Brukseli erdhi në Tiranë si misionar për të blerë mandate për llogari të Ramës.





Berisha nuk përmend emër, por thotë se ky zyrtar takoi partitë aleate të PD duke i kërkuar atyre të hyjnë në zgjedhje.





Berisha: Këtu para 5-6 ditësh erdhi një misionar, erdhi dhe mblodhi parti të tjera të opozitës. Ta kishte dërguar Kominterin i Josif Stalinit, ndryshe nuk mund tu fliste. Çfarë u tha drejtori që erdhi nga Brukseli kryetarëve të partive opozitare?! U tha; tani lereni PD dhe Lulzim Bashën të kalben në çadër, por futuni merrni ato mandate se u erdhi radha. Erdhi me misionin të shkatërrojë opozitën, erdhi të ndërtojë opozitën sipas Edi Ramës. Dy gjëra do ti them atij: Sigurisht ti nuk erdhe nga Kominterni, sepse Kominterin ka degada që ka përfunduar në koshin e historisë. I sigurtë jam se nuk more porosinë nga Komisioni i BE, sepse ky është institucione që ndërtohet mbi ligje demokratike, por ti erdhe ose si anëtar i klubit 4700 euro metri katror ose erdhe si anëtar i klubit të kanabisit të Tiranës. Por misionin tënd të turpshëm je treguar i pamend, sepse ata burra që takove atë ditë, përfaqësues të partive aleate i kanë këtu aleatët prej 56 ditësh. Dëgjo tani, se edhe emrin nuk ta di: Nëse ata nuk do kishin ardhur në këtë çadër me vullnetin e tyre të lirë, Edi Rama do tu kishte bërë atyre çdo shpërblim, nëse ata nuk do ishin në çadër Edi Rama do të ishte i gatshëm ti falte nga një magazinë si ajo e Përmetit me drogë. Na kujtove ato kohërat e Perandorisë Osmane, kur Sulltani para se të dërgonte ushtritë dërgonte qeset me para, erdhe këtu të blesh mandate për llogari të Ramës, turpi të mbuloftë. Thirrja ime për KE: largojeni këtë njeri nga Komisioni, largoni njerëzit e korruptuar nga Komisioni. Ky është një akt i turpshëm dhe nuk i bën nder as Komisionit dhe as vendit nga i cili ka ardhur.





Sali Berisha i është përgjigjur edhe kryeministrit Rama duke i thënë se ka ofenduar shqiptarët me shprehjen tokë e “xanun”