Berisha i nxori videon, Rama e sqaron: Unë s’di të flas greqisht. Ti i përdor gjuhet e huaja si ndërtim pa leje

Kryeministri Edi Rama ka reaguar menjëherë pas videos që Berisha i tregoi deputetëve në sallë dhe publikut, ku kreu i Qeverisë dëgjohej duke folur në gjuhën grekë. Por kreu i qeverisë tha se nuk di të flasë greqisht, dhe sipas tij, ajo që paraqiti Berisha ishte fjala e tij përshëndetëse në kongresin e Pasokut.





Sakaq, kryeministri Rama nuk ngurroi të thumbonte Berishën, duke u shprehur se ai i përdor gjuhët si ndërtim pa leje.





Duke u ndalur tek fjala e ish-kryeministrit, Rama tha se Berisha me fjalën e tij tregoi se i qëndron akoma marrëveshjes me Greqinë për detin.