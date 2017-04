Berisha denoncon me emra: Këta zyrtarë të policisë kontrollojnë trafikun e drogës në Vlorë

Ish-kryeministri Sali Berisha ka sulmuar sërish qeverinë dhe policinë, duke i bërë përgjegjëse për trafikun e drogës.





Duke iu referuar mesazhit të një ‘oficeri dixhital’ Berisha thotë se droga e kapur në Triport, Zvërnec tre ditë më parë ishte e Drejtorit të Policisë së Vlorës. Ndërsa, oficeri dixhital jep emra konkretë të personave që sipas tij, organizojnë trafikun e drogës në jug të vendit.





Denoncuesi thotë se Drejtori i Policisë nuk ka lajmëruar shefin e Komisariatit të Vlorës dhe ky i fundit ka kapur ngarkesën dhe Shefin e Krimit të Organizuar në këtë Drejtori që bënte organizimin por më pas personat përgjegjës janë lënë të lirë.





Oficeri dixhital njofton Berishën më tej se përplasja me drejtorit të Policisë Vlorë dhe Shefit të Komisariatit është shumë e fortë.





STATUSI I BERISHËS

Trafikun e drogës e bën qeveria!

Oficeri dixhital informon:

– Droga e kapur ne Triport -Zvërnec tre ditë më parë ishte e Leart Çelës, drejtorit të policisë së Vlorës.

“Përshëndetje doktor!Jam oficer në Komisariatin e policisë Vlorë. Disa ditë më parë Policia e Shtetit (Policia Vendore Vlorë) ka kapur në zonën e Triport-Zvërnec në një furgon 52 paketime me mbështjellje plastike dhe 10 çanta sportive me hashash si dhe një Fuoristradë që transportonte një gomone me 3 motorë e cila do të shërbente për transportin e ngarkesës.





Theksohet se ngarkesa ka qenë e “Jaert Çelës” – Drejtorit te Policisë Vendore të Qarkut Vlorë dhe organizimin e saj e bënte në terren “Gjergj Koila” – Shefi Krimit të Organizuar në këtë Drejtori. Ngarkesa e këtij transporti ka qenë e mirë organizuar dhe me dijeni të plotë të strukturave vendore të SHKB-së dhe konkretisht të Drejtorit të SHKB-së Vendore “Endri Mema” lidhje e “Arben Skëndo”.





Kapja e kësaj ngarkese është bërë fare rastësisht nga ana e strukturave të Komisariatit të Policisë Vlorë dhe konkretisht nga shefi i këtij komisariati “Behar Caka”. Ky i fundit nuk ka pasur dijeni lidhur me këtë ngarkesë pasi Drejtori i Vlorës “Jaert Çela” ka kërkuar nga Shefi i Krimit të Organizuar të Policisë Vlorë “Gjergj Koila” të përjashtonte shefin e Komisariatit “Behar Caka” duke bërë një pagesë tek SHKB Vendore e Vlorës për të qenë të sigurt për çdo eventualitet.