Ben Blushi: Katastrofë te “Pallati i Kongreseve”, do dështojë edhe faza e dytë e negocimit

Kreu i LIBRA-s, Ben Blushi i ftuar në studion e News24 në emisionin “Studio e Hapur” të gazetares Eni Vasili, ka komentuar atë që ndodhi sot mes negociatorëve të BE dhe palëve politike në vendin tonë.





Ata zhvilluan takime të njëpasnjëshme, por pa rezultat. Blushi tha se do të dështojë edhe faza e dytë e negociatorëve, dhe se nuk do të ketë zgjidhje të krizës.





Sipas tij, është qesharake dhe katastrofë, që palët shkuan te “Pallati i Kongreseve” dhe qëndruan në dhoma të ndryshme.