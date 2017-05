BE e kënaqur me Shqipërinë dhe Maqedoninë

Zëdhënësja e BE-së, Maja Koçijançiç reagoi pas zgjidhjes së krizave në Maqedoni e Shqipëri.





“Nuk besoj se është rasti i një mrekullie, por rezultat i një pune të madhe. Kur flitet për Ballkanin perëndimor, meqenëse ky është një rajon me perspektivë për anëtarësim në BE, Bashkimi Europian është mjaft i angazhuar. Në lidhje me Maqedoninë, siç e keni parë dhe më herët, ne reaguam ndaj kësaj kthese të situatës dhe do të vazhdojmë të ofrojmë mbështetje si për të, ashtu dhe për Shqipërinë e për të gjithë rajonin”- u shpreh Koçijançiç.