BB konfirmon uljen e rrogave/ Raporti: Pagat në Shqipëri kanë rënë 4 vite rresht

Banka Botërore deklaroi se rrogat në Shqipëri kanë rënë për katër vite me radhë, duke rrudhur të ardhurat e punonjësve me një intensitet të paprecedentë as për ekonomitë e zhytura në krizë të thellë. Edhe pse deklaron se ekonomia shqiptare ka shënuar rritje me 3.2 për qind në 2016-ën, Banka vëren se standardi i jetesës për shumicën e qytetarëve, që mbahen me të ardhurat nga puna është përkeqësuar.





"Pagat nominale vazhduan rënien, e cila ka filluar që në fund të vitit 2013, por ky trend duhet të lehtësohet në vitin 2017 nga përfundimi i ngrirjes së rrogave në sektorin publik,"- thuhet në raport.





Rënia e pagave nominale nënkupton se puntorët në Shqipëri po përballen me një krizë të paprecedentë të ardhurash. Kjo pasi, përveç rënies së rrogave në vlerë nominale, niveli i tyre i mirëqënies është përkeqësuar edhe nga rritja e çmimeve.





Rënia e pagave në vlerë për katër vite me radhë është një dukuri e paprecedentë as për vendet në krizë të thellë financiare, si Greqia apo Portugalia.





Qeveria ngriu pagat





Qeveria shqiptare prej tre vitesh ka vendosur ngrirjen e pagave në sektorin publik, edhe pse çmimet kanë vazhduar të rriten. Që nga viti 2013 kur erdhi në pushtet qeveria e majtë, pjesa dërrmuese e buxhetorëve nuk ka përfituar asnjë rritje të pagës në vlerë. Por për shkak se çmimet kanë vazhduar të rriten, ngrirja e pagave në vlerë nominale ka çuar në rënien reale të tyre.





Në periudhën 2004-2009 Shqipëria ka qenë vendi i dytë me rritjen me të lartë të pagave në rajon. Sipas bankës Botërore, paga reale gjatë kësaj periudhe është rritur me gati 10 për qind në vit duke çuar në një përmirësim të fortë në standardin e jetesës së punonjësve.