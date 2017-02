Basha uron Kosovën

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha uroi Kosovën për vitin e saj të nëntë të pavarësisë, me anë të një postimi në Facebook.





“Sot, në vitin e nëntë të pavarësisë së Kosovës, të dytën ditë më të rëndësishme të historisë sonë kombëtare, dua të uroj nga zemra vëllezërit dhe motrat e Kosovës. Nëntë vite të pavarësisë së Kosovës nuk kanë qenë vite të lehta. Vështirësi të shumta kanë sfiduar udhën e saj drejt projektit të shtetformimit. Por, pjekuria e durimi, forca e mençuria, besimi i pashterë te liria, respekti fisnik ndaj tipareve më të vyera kombëtare me të cilat ju të dashur vëllezër dhe motra keni përballuar këto sfida, do të shkruhen në faqen e krenarisë sonë kombëtare”, shkroi Basha.