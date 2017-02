Basha, ultimatum Ramës: Zgjedhje të lira, ose zgjedhje nuk do të ketë!

Sheshin e vendimit të madh për vendin dhe gjithë shqiptarët e ka quajtur kreu i Pd-së, Lulzim Basha protestën e sotme të PD, bashkimin më të madh popullor që ka njohur vendi.





Gjatë fjalës së mbajtur para protestuesve, ne tribunën para zyrës së Ramës ai i ka adresuar një paralajmërim të fortë Kryeministrit, “zgjedhje të lira, ose zgjedhje nuk do të kete”.

***

Ky eshte bashkimi më i madh popullor që ka njohur ndonjëherë ky vend është derdhur në sheshin e lirisë, të protesës të vendimit të madh për Shqipërinë dhe gjithë shqiptarët





Duam zgjehdje të lira e të ndershme, dinjitet, drejtësi, punë, ta vëmë interesin e njerëzve të thejstë të parin, të pardhme dinjitoze, duam shpresën, që po lind nga ky bashkim më i madhi në historinë e shqiptarëve.





Jemi të bashkuar se nuk e pranojmë dot më këtë gjendje, se kemi besim se mund të ndërtojmë një jetë dinjitoze, jemi të bashkuar nga alarmi kombëtar dhe ndërkomëbtar se kur shetti i korruptuar dhe kriminelt duan të vjedhun zgejhdjet e ardhshme, jemi bashkuar për të marrë një vendim të madh.





Për të ndalur maskaradën e grabitjes së zgjehdjeve, ose zgjedhje të lira, ose zgjedhje nuk do të ketë. Rrugë të mesme nuk ka, rrugë tjetër nuk ka, zgjehdjet për fasadë, të njollosura nuk do ti pranojmë.