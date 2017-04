Basha tregon ofertën: Postin e Presidentit na e shitën si viç në pazarin e gjësë së gjallë, ja përgjigja jonë

Kreu i PD-së Lulzim Basha ka hedhur sërish akuza ndaj qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Ndërsa ka treguar edhe ofertën që ka marrë që opozita të zgjedhë Presidentin. Basha tha se posti i Presidentit u shit si viç në tregun e gjësë seë gjallë, por se opozita nuk kërkon dhe as pranon pazar politik në kurriz të zgjedhjeve të lira. Ai ritheksoi se Presidenti i takon popullit.





Basha tha se Republika e vjetër do të mbajë në pushtet klikën e korruptuar dhe se maxhoranca me çdo kusht do të prishë zgjedhjet. Ai deklaroi se anëtarët e kësaj lëvizjeje janë mundësia e vetme për ta ndalur dhe për ta çmontuar republikën e vjetër.





Sipas tij për këtë arsye, ‘ata’ kanë përdorur dy taktika, duke treguar edhe ofertën e Presidentit për opozitën.





“Taktika e tyre ka 2 platforma, të shkurajojnë anëtarët e kësaj lëvizjeje më të madhe se opozita dhe PD përmes shantazheve, gënjeshtrave ose të blejnë ballin e kësaj revolte që është PD dhe opozita. Në funksion të kësaj kanë nxjerrë në tregun e gjësë së gjallë postin e Presidentit si të ishte viç. Me qëllim që të braktisë lëvizjen popullore dhe fatet e qytetarëve. Dje e ka marrë përgjigjen. Opozita nuk kërkon dhe as nuk pranon Pazar politik në kurriz të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme në këmbim të postit të Presidentit të Republikës. Presidentit i Republikës në konceptin e Republikës së re i takon popullit dhe do zgjidhet nga populli. 24 orë pas bërjes publike të këtij qëndrimi, ky që nuk lë fjalë pa thënë e rrenë pa bërë ka heshtur, ka heshtur Rama dhe Meta për propozimin tonë. Kanë heshtur sepse është futur populli në mes dhe ka prishur pazarin. Përgjigjja jonë është asnjë shtyrje për vettingun. Pas paktit kombëtar për qeverinë zgjedhore jemi gati të votojmë vettingun në përputhje të marrëveshjes së 22 korrikut dhe t’u japim mundësinë prokurorëve dhe gjyqtarëve të pavarur të bëjnë punën e tyre”, deklaroi Basha.





Ai i drejtoi disa pyetje protestuesve, ndërsa deklaroi se mirëqenia e shqiptarëve ka rënë dhe nga vendi kanë ikur 300 mijë shqiptarë.