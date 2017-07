Basha: Të fuqizohemi për fatet e shqiptarëve, ne forca që nuk bëjmë pakt me krimin

Ndërsa tetë ditë na ndajnë nga dita e zgjedhjeve për kryetarin e Partisë Demokratike, kreu aktual Lulzim Basha dhe rivali i tij, Eduard Selami janë ndalur në takime me demokratët e Sarandës, Vlorës, Selenicës dhe Himarës. Basha u ndal në analizën e zgjedhjeve dhe sfidat që presin përpara, duke thënë se zgjedhjet e 25 qershorit nuk ishin të lira e demokratike. Sipas tij, PD tregoi se është e vetmja forcë që nuk bën pakt me krimin, që nuk u përlye në shitblerjen e votës, pra e vetmja forcë që ka moralin sot ta vazhdojë betejën për zgjedhje të lira e të ndershme. Kreu i vetëngrirë i PD, deklaroi se këto kanë qenë katër vite përballje të ditë përditshme, duke nisur me luftën për dekriminalizimin e institucioneve, luftën kundër drogës që erdhi si projekt sa i kriminelëve në pushtet, aq i Edi Ramës, tha ai. Kreu i PD shtoi se, anembanë Shqipërisë me përmasa të papara dhe dëgjuara ndonjëherë, me shtrirje kapilare dhe shumat më të larta të shpenzuara, Partia Socialiste dhe parti të tjera të pushtetit u angazhuan masivisht në shitblerjen e votës.“Ne ishim e vetmja forcë politike që bëmë një fushatë qytetare, evropiane, me një ofertë për qytetarët. Njësoj si në vitin 1991, kjo nuk mjaftoi. Sepse njësoj si atëherë, faktorët që vendosën nuk ishin votat dhe vullneti i shqiptarëve, por tjetërsimi i këtij vullneti duke përdorur frikën, dëshpërimin, dhe varfërinë e thelluar nga kjo qeveri për të blerë vota, për të kërcënuar dhe shantazhuar votuesit dhe për të tjetërsuar rezultatin”, u shpreh Lulzim Basha. Rruga që na pret, iu tha Basha demokratëve është, “Beteja për zgjedhje të lira e të ndershme, beteja për bashkimin e demokratëve në bazë të kontributit dhe fuqizimin e anëtarësisë së Partisë Demokratike dhe beteja për fatet e përditshme të shqiptarëve”. Në këtë linjë shtoi se Partia Demokratike është e vetmja që demonstron para shqiptarëve që nuk bën kompromis me krimin për të ardhur në pushtet.“Për një qeveri të njerëzve e jo të politikanëve, e vetmja forcë që ka moralin, e papërlyer nga kjo garë elektorale, e papërlyer nga kjo maskaradë, e vetmja forcë që ka vizionin dhe planin është dhe mbetet Partia Demokratike. Bashkimi i votës së shpirtit të shqiptarëve në një forcë evropiane me një plan evropian, për standarde evropiane të lirë, demokracisë, votës së lirë”, tha Lulzim Basha.